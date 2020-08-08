وزير التجارة اللبناني: المواطنون لديهم الحق في التظاهر ولكن بنظام

علق وزير التجارة اللبناني، رؤول نعمة، على التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار مرفأ بيروت، قائلًا إن المتظاهرين لديهم الحق كاملًا في التظاهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المواطنين عليهم أن يتظاهروا بنظام بدلًا من تدمير الممتلكات مثل ما حدث بوسط المدينة في السابق، مؤكدًا أن الحكومة تتأكد من عدم تدخل الشغب بالتظاهرات.

ولفت إلى أن الشعب اللبناني متضامن، وخاصة ما حدث بعد الانفجار بخروج مجموعة من المواطنين لتنظيف شوارع العاصمة، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يواجه المشاكل ويحلها.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.