تجديد حبس فتاتين لاتهامهما بقضية دعارة في مدينة نصر 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس فتاتين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما ممارستهما أعمالا منافية للآداب من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت بمقابل مادى.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام إحدى السيدات بنشر صور لعدد من الفتيات عبر صفحة بأحد المواقع الإلكترونية، وتبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها إحدى السيدات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أكدا قيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها واستغلالها للثانية فى ذات النشاط بمقابل مادى من خلال الصفحة المشار إليها.