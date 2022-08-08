تعليم الوادي الجديد: دعم الأنشطة التربوية لتنمية وصقل مهارات الطلاب

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل مركز تنمية القدرات المسرحية لصيف 2021-2022 بإدارة باريس التعليمية، بحضور مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومدير إدارة باريس التعليمية.

التقى حسن، القائمين على العمل ومجموعة من الطلاب المشاركين بالمركز، وشهد عددا من العروض المسرحية التى أبدع فيها الطلاب؛ للتعبير عن هواياتهم بفنون المسرح الراقى، مؤكدا مشاركة قطاع تعليم الوادى الجديد في المسابقة الوزارية لفنون المسرح، كأحد الأنشطة الهامة بمراكز القدرات الصيفية.

وأشار إلى دعم الأنشطة التربوية المختلفة التى تلعب دورا هاما فى تنمية وصقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم، وخاصة بالإجازة الصيفية فى شتى المجالات، في ظل الجهد المبذول والمتميز للارتقاء بالعمل والظهور بالمظهر اللائق.