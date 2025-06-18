أعلن الفنان محمد رمضان، في مقطع فيديو ساخر نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته يوم 21 يونيو الجاري في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولفت رمضان الأنظار بطريقة إعلانه للخبر، حيث استعان بنبرة ساخرة تُقلد أسلوب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال في بداية الفيديو: "إليكم أهم الأنباء.. أعتذر لجمهوري عن إقامة حفلي المقام بولاية كاليفورنيا في أمريكا بسبب الآتي: أولًا الاضطراب الأمني بسبب الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل في منطقتنا العربية.. الصواريخ تمر فوق رؤوسنا مثل الحمام الزاجل بشكل تبادلي، فأخاف أركب طيارة وصاروخ يضربها بالخطأ، وبالتالي لن تُقام الحفلة".

وأضاف ساخرًا: "ثانيًا، بسبب الاضطراب والمظاهرات المقامة في كاليفورنيا، فأخاف جمهوري ينزل من أجل حضور الحفلة فيتم ضربه بالقنابل المسيلة للدموع، وهذا يجعله يبكي، وبالتالي سنؤجل الحفل".

واختتم رمضان الفيديو بالإشارة إلى إصدار أغنيته الجديدة "استيكة"، مؤكداً أنها أصبحت متاحة رسميًا عبر جميع المنصات الإلكترونية الخاصة به.