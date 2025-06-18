حميد الشاعري يعود إلى روتانا بعقد جديد وخطة غنائية تستهدف الجيل الجديد

أعلنت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" انضمام الفنان حميد الشاعري إلى قائمة نجومها، بعد توقيعه رسميًا عقدًا فنيًا مع المجموعة، في خطوة تهدف إلى تقديم أعمال غنائية جديدة تعكس تاريخه الفني وتواكب تطورات الذوق الموسيقي العربي.

جاء التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة سالم الهندي، والمدير التنفيذي للشؤون الفنية لروتانا في القاهرة أسامة رشدي، حيث عبّر الشاعري عن سعادته بالعودة إلى "بيته الروتاني"، على حد وصفه، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين روتانا تمتد لأكثر من ربع قرن.

وقالت "روتانا" في بيان صحفي: "وقعت مجموعة روتانا عقدًا مع الفنان حميد الشاعري، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية، لتقديم مجموعة من الأعمال الجديدة التي تليق بتاريخه الموسيقي وتستهدف جمهور الشباب".

وأوضح البيان أن الشاعري لعب دورًا مهمًا في تطوير الأغنية العربية وتقديم أسلوب موسيقي متجدد يتماشى مع العصر، مشيرًا إلى أن بصمته الخاصة في الألحان والتوزيع شكلت مدرسة فنية مميزة.

من جانبه، قال حميد الشاعري: "أنا أعود لروتانا بروح جديدة.. وسأقدم استايل حميد المعروف مع مستجدات تواكب تطلعات الجمهور الجديد، خاصة أن هناك جيلاً وُلد بعدي بعشرين عامًا ويبحث عن موسيقى تعكس حماسته".

وكشف عن خطة تعاون لمدة عامين مع "روتانا"، تشمل إطلاق أغانٍ متنوعة الأشكال، بالتعاون مع شعراء وملحنين وموزعين شباب، على أن تكون البداية مع أغنية "ده بجد"، التي وصفها بأنها مزيج من ستايل الثمانينات بروح العصر الحديث، و"هدية الصيف من كل مستمع لحبيبته".

واختتم الشاعري حديثه برسالة إلى جمهوره قال فيها: "أتمنى أن تنال أعمالي الجديدة إعجابكم، وأن أكسب جمهورًا جديدًا.. فالموسيقى عالمي الوحيد، ولا أجيد شيئًا آخر غيرها".