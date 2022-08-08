فودة يتفقد أعمال تطوير منطقة السوق القديم وساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ليلية، أعمال توحيد لافتات وواجهات المحال التجارية والهوية البصرية بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الساحة والميدان أمام مسجد الصحابة والتي تشمل رفع كفاءة وصيانة وتطوير للمشايات وأعمال إنارة وتجميل وتطوير الحديقة أمام المسجد، لتتناسب مع كونها مزارا رئيسيا في جميع البرامج السياحية للمدينة.

وتفقد المحافظ -خلال الجولة- أعمال فتح ورصف وإنارة وتجميل المحاور العرضية من وإلى السوق القديم ومنطقة حي النور لتقليل الكثافة المرورية ونقل حركة السيارات من السوق إلى حي النور في أقل وقت، للتماشي مع الكوبري الجديد لمدخل مدينة شرم الشيخ من اتجاه طور سيناء.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الأعمال المنفذة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر المقبل.

كما تابع محافظ جنوب سيناء -خلال الجولة- معدلات التنفيذ لأعمال إنشاء مول تجاري ومجمع بنوك، وكذا أعمال البحيرات الصناعية وأعمال الزراعات بالحديقة المركزية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، حيث أشار فودة إلى أن الحديقة تحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة ومنها: مول تجاري، وسلسلة بنوك، وحضانة، ومطاعم متميزة، ومسرح مكشوف، ومساحات مكشوفة، وأماكن جلوس بحدائق فواكه مثمرة، وخدمات لرواد شرم الشيخ، ودورات مياه عمومية، ونظام صوتي كامل بالحديقة، ونافورات وبحيرات مائية.

وأكد المحافظ أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة، وتساعد بشكل حضاري لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار، ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، مشددا على ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة ساعات العمل والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ.