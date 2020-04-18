كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 100 ألف إصابة لأول مرة خلال أسبوع بسبب انخفاض عدد الفحوصات في عطلة نهاية الأسبوع، فيما تكافح البلاد موجة جديدة من الإصابات بسلالة فرعية شديدة العدوى من المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 55 ألفا و 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 482 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و544 ألفا و420 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 292 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.