الخارجية الأمريكية: بايدن كان واضحًا في مواصلة دعم الشعب الأوكراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان واضحًا في مواصلة دعم الشعب الأوكراني وهو يدافع عن بلاده أمام الهجوم الروسي مهما استغرق الأمر.

وقال الوزير الأمريكي -في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين- "إنه بعد ما يقرب من ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تواصل روسيا تدمير البلدات والقرى الأوكرانية".

وأضاف "وعملاً بتفويض السلطة من الرئيس، أفوض اليوم بأكبر سحب فردي للأسلحة والمعدات الأمريكية، والذي يصل إلى مليار دولار أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية للدفاع عن النفس في أوكرانيا".

وأشار بلينكين إلى أن "هذه الحزمة توفر كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمعدات الإضافية التي يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال للدفاع عن أنفسهم وستجعل إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا حوالي 9.8 مليار دولار منذ بداية هذه الإدارة".

وتابع "تقف الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد العدوان الروسي".

وأضاف "مع امتداد هذه الحرب، أصبحت شجاعة وقوة جيش أوكرانيا وشعبها أكثر وضوحًا وأكثر استثنائية. معًا، سنواصل التشاور عن كثب مع أوكرانيا وزيادة الأنظمة والقدرات الإضافية المتاحة التي تمت معايرتها بعناية لإحداث فرق في ساحة المعركة وتعزيز موقع أوكرانيا النهائي على طاولة المفاوضات. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا".