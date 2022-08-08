«صيف بلدنا» يقدم الزفة النوبي على مسرح الشاطبي والتراث الميناوي بالأنفوشي

قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية أول عروضها الفنية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي مساء أمس الأحد، وذلك ضمن فعاليات صيف بلدنا التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للعام الثاني على التوالي برعاية من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

تضمن عرض الفرقة باقة من التابلوهات الاستعراضية التي تعبر عن الفلكلور والتراث الميناوي، ومنها "التحطيب، البنت الميناوية، نخل عالي، التنورة، السحجة"، وذلك بقيادة الفنان سيد توني مدرب الفرقة.

وشهد مسرح قصر ثقافة الشاطبي، عرضا فنيا لفرقة توشكى التلقائية تضمن عدة تابلوهات منها "حمام الوادي، الصياد، ازيكم، نعناع الجنينة، الزفة" وفقرات غنائية بمصاحبة آلة الطنبورة، وذلك بقيادة صلاح عبد الحليم مدرب الفرقة.

وتقدم فرقة توشكي عرضها الثاني اليوم بقصر ثقافة الأنفوشي، بينما تقدم فرقة المنيا عروضها على مسرح قصر ثقافة الشاطبي في الساعة الثامنة مساء.