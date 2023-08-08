برلين تعرض تمديد فترة نشر صواريخ باتريوت الألمانية في بولندا

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عرضت الحكومة الألمانية إمكانية تمديد فترة النشر المؤقت الحالية لبطاريات صواريخ باتريوت في جارتها بولندا حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء، أن "صواريخ باتريوت تقدم اسهاما قيما لحماية السكان المدنيين، ومناطق الحلف في جناحه الشرقي في إطار منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للناتو".

وتتمركز ثلاث منظومات باتريوت ألمانية في مدينة زاموسك بجنوب شرقي بولندا منذ يناير الماضي لحماية المجال الجوي البولندي.

وتقع المدينة على مسافة قريبة من الحدود مع أوكرانيا، وكان من المفترض في الأساس أن تتمركز منظومات باتريوت هناك لفترة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.

وخلال اجتماع مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مطلع يوليو الماضي، أعرب نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك عن أمله في تمديد فترة تمركز بطاريات صواريخ باتريوت.

وقال بيستوريوس، إن عرض تمديد فترة تمركز صواريخ باتريوت في بولندا يأخذ في الاعتبار احتياجات وارسو الأمنية.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية، أنه ليس من المخطط مع ذلك تمديد فترة تمركز صواريخ باتريوت في بولندا إلى ما بعد العام الجاري.