لجنة الانتخابات الباكستانية تمنع عمران خان من العمل السياسي 5 سنوات

قررت لجنة الانتخابات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، منع رئيس الوزراء السابق عمران خان، من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.



وفي وقت سابق، صرح حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأن السجن الذي اختارته الحكومة الباكستانية لخان، الذين أدين بالكسب غير المشروع، سجن متواضع وبعيد، ويضم مجرمين متشددين، وليس به مرافق وغير مناسب للسجناء السياسيين.



وبحسب صحيفة جارديان البريطانية، إن «الأمر بمثابة سقوط دراماتيكي من نمط الحياة الفاخر الذي ارتبط به عمران خان، لاعب الكريكيت الجذاب الذي تحول إلى سياسي، منذ فترة طويلة في باكستان وخارجها».



وبعد إدانته يوم السبت، كان من المقرر إرسال خان إلى سجن أديالا في روالبندي، وفقًا لمذكرة اعتقال، لكن بدلاً من ذلك نُقل إلى سجن منطقة أتوك، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (50 ميلاً) غرب إسلام أباد.



وسجن أتوك، الذي تأسس عام 1905 أثناء الحكم الاستعماري البريطاني لشبه القارة الهندية، مكتظ، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، حيث يضم أكثر من 800 سجين مقابل سكن مصرح به يبلغ حوالي 530.