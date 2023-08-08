السجن سنة مع الشغل لسايس هتك عرض طالبة بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن سنة مع الشغل على سايس؛ لإدانته بهتك عرض طفلة في منطقة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، حسين محمود فخري، أسامة الأمير تادروس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9030 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أن المتهم "م"، 21 سنة، سايس في يوم 14 مايو الماضي، هتك عرض المجني عليها الطالبة "ب"، 17 عاما، من غير قوة أو تهديد، بأن استغل تواجده بمفردها فباغتها متحسسا جسدها واستطالت يده مواطن عفتها.

وشهدت المجني عليها في التحقيقات أنه عقب أن تركت والدتها السيارة للمتهم لإدخالها للجراج حال تواجدها بها، قام المتهم بهتك عرضها بأن قام بمباغتتها وتحسس مواطن عفتها وقام بملامسة جسدها "رجلها اليسرى وذراعها الأيسر بيده".