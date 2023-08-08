مسئول صومالي: مقتل العديد من مليشيات الخوارج في عملية عسكرية بمحافظة هيران

أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة، اليوم الثلاثاء، مقتل العديد من "مليشيات الخوارج"، في عملية مشتركة للجيش الوطني بمحافظة هيران جنوب وسط الصومال.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، "نجح الجيش الوطني في عملية مشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تدمير مرآب كبير تستخدمه مليشيات الخوارج لإعداد المتفجرات"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في عملية عسكرية جرت صباح اليوم، في منطقة مُكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي بمحافظة هيران.

وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من "مليشيات الخوارج" المدربة على إعداد المتفجرات، وتدمير أربع سيارات مفخخة.

وأضاف أن الجيش الوطني بصدد حصر حصيلة القتلى والجرحى في صفوف "مليشيات الخوارج"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، جراء العملية العسكرية.