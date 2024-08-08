ضبط 3 هاربين من أحكام بينهم صاحب صيدليات محكوم عليه بـ307 سنوات حبس

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ألقى قطاع الأمن العام القبض على 3 هاربين من أحكام بينهم صاحب صيدليات مطلوب للتنفيذ عليه 307 سنوات حبس.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن:

ضبط عاطل - مقيم بمحافظة المنيا - سبق اتهامه فى 10 قضايا ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "قتل عمد"، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقة).

وفي الجيزة ضبط مالك كافيهات - مقيم بمحافظة الجيزة - مطلوب التنفيذ عليه فى 70 قضية "شيكات" بإجمالى عقوبات بالحبس 62 سنة وكفالات مالية.

وضبط مالك صيدليات مطلوب التنفيذ عليه فى 203 قضايا (شيكات، تبديد) بإجمالى عقوبات بالحبس 307 سنوات وكفالات وغرامات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.