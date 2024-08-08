حفلات أديل في ميونخ تجتذب عشرات الآلاف من المعجبين من الخارج

اجتذبت الحفلات الموسيقية الضخمة التي تحييها ملكة البوب ​​البريطانية، أديل، في ميونخ عشرات الآلاف من الأشخاص من الخارج.

فقد أظهر تحليل بيانات الهواتف المحمولة لشركة الاتصالات "أو 2 تيليفونيكا"، والتي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن فقط نصف زوار الحفل الأول من الحفلات العشر المقررة لأديل في ميونخ كانوا من ألمانيا.

ووفقا للبيانات، كان عدد المعجبين في العرض الأول الذي أقيم يوم الجمعة الماضي كبيرا أيضا، حيث جاء في بيان لشركة الاتصالات: "حضر الحفل الافتتاحي حوالي 10 آلاف بريطاني، ما يجعلهم أكبر فئة من المعجبين الدوليين على الإطلاق". وأشارت الشركة إلى مشاركة عدة آلاف من المعجبين من النمسا وهولندا وبولندا أيضا في الحفل، كما حلت الولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى بمشاركة حوالي ألف معجب في الحفل الأول، ذلك إلى جانب حضور عدد من المعجبين من البرازيل والأرجنتين وأستراليا وكندا والصين والهند.

وأقيم الحفل الثاني يوم السبت الماضي. ومن المقرر إقامة الحفل الثالث غدا الجمعة في الساحة المصممة خصيصا لأديل في أرض المعارض بميونخ.

وهذه هي الحفلات الموسيقية الوحيدة في أوروبا التي ستحييها أديل /36 عاما/ هذا العام.