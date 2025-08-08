الأرجنتين: انحسار النهر الجليدي بيريتو مورينو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد

بعد عقود من الاستقرار النسبي، أخذ النهر الجليدي الشهير بيريتو مورينو، بجنوب الأرجنتين، في الانحسار بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق، بحسب دراسة نشرت يوم الخميس.

وفي حين أن النهر الجليديـ الواقع بحقل باتاجونيا الجليدي الجنوبي، لم يفقد سوى متوسط 34 سنتيمترا في السُمك سنويا خلال الفترة بين عامي 2000 و2019، فإنه انكمش بين 5ر5 متر و5ر6 متر سنويا خلال الفترة من 2019 إلى 2024، طبقا للدراسة التي أشرف عليها موريتس كوخ من جامعة إرلانجن-نورمبرج.

وفي بعض المناطق، انحسر النهر الجليدي بواقع أكثر من 800 متر على مدار خمس سنوات حتى عام 2024.

وقام الباحثون بمسح النهر الجليدي الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا باستخدام نظام رادار خاص، ورسموا خريطة قاع البحيرة بعد نهاية النهر الجليدي –أدنى نهاية له أو حافة- مزجوا عمليات المسح تلك ببيانات ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لتحليل كيف تغير ارتفاع سطحه وسرعته بين 2000 و2024.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كوخ: "هناك حافة صخرية تحت لسان النهر الجليدي تعمل بمثابة نقطة ارتكاز" وهو ما أبقى النهر الجليدي في حالة توازن لفترة طويلة.

وأضاف كوخ: "تظهر بياناتنا أن النهر الجليدي ينفصل حاليا عن نقطة ارتكازه". ثم يمكن لانحسار النهر الجليدي أن يتسارع بشكل هائل ويمكن للسطح الجليدي أن ينكمش بواقع 15 كيلومتر مربع خلال سنوات قليلة.

وتبلغ مساحة بيريتو مورينو، المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث الطبيعي العالمية، نحو 250 كيلومتر متر مربع وتغطي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أغلب تلك المساحة. وعلى عكس الأنهار الجليدية الأخرى في باتاجونيا فأنه لم ينحسر بشكل كبير لفترة طويلة.