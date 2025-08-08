علق النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قضية غسيل الأموال المرتبطة بتطبيق «تيك توك»، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي أفرزا أنماطا جديدة من الجرائم، مثل استغلال تطبيقات كتيك توك في تحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال.

وأثنى خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» مساء اليوم، على يقظة الأجهزة الأمنية في رصد هذه الظاهرة «الجديرة بالاهتمام»، قائلا إن بعض الظواهر التي يتعامل معها الناس بـ «حسن نية»؛ قد تخفي وراءها جرائم كبرى.

ووصف المحتوى المرتبط بهذه الجرائم بـ «المدمر للقيم المجتمعية»؛ لا سيما وأنه يدفع الشباب للبحث عن «الربح السريع» بعيدًا عن قيم العمل والعطاء والتضحية، بما يؤثر سلبا على ثقافة الأجيال المقبلة.

وأعرب عن رفضه لسياسة الحجب والمنع، قائلا: «من الصعب أن نحجر عليه أو نحصره ونتجه إلى سياسية المنع في كل شيء، الحجب يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة».

وأضاف أن أي وسيلة لها جانب إيجابي وسلبي، موضحا أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدامها بالقانون، مشددا على ضرورة أن تكون هناك «أجندة تشريعية» شاملة للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع؛ وليس مجرد «فعل ورد فعل» على الأحداث.

وأمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس 8 من صُنّاع المحتوى على تطبيق «تيك توك» احتياطيًا على ذمة التحقيق، عقب ضبطهم لاتهامهم ببث مقاطع خادشة للحياء ومُخلة بالآداب العامة، فيما قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي.