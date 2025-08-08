رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش سيزيد خططه العسكرية في الأيام المقبلة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن "الجيش سيزيد في الأيام المقبلة خططه العسكرية بهدف الحفاظ على أمن قواتنا"، مضيفا: "نهدف إلى توفير الظروف لإعادة المخطوفين وإزالة حكم حماس في غزة"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن تستغرق الخطة الشاملة للسيطرة على غزة خمسة أشهر.

وأعلن جيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زامير عقد اليوم اجتماعًا لتقدير الوضع في مقر القيادة الجنوبية بمشاركة قادة بهيئة الأركان، وأكد أن قادة الجيش بحثوا بلورة خطط والاستعداد لاستمرار الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لاحتلال كامل لمدينة غزة، وسط انقسام حاد بين القيادات السياسية والعسكرية.

ووفق موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، شهدت الجلسة، التي استمرت أكثر من ست ساعات، نقاشات حادة بين الوزراء وقادة الجيش، في ظل تباين واسع في الرؤى حول إدارة الحرب وما بعدها، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال بيان، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ استعداداته للسيطرة على المدينة، على أن يتم إجلاء المدنيين خلال فترة تمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها رمزية.

كما تنص الخطة على تنفيذ "الاحتلال" بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.