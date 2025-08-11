الهلال يعلن جاهزية ماركوس ليوناردو بعد التعافي من الإصابة

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، جاهزية مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة، والتي حرمته من المشاركة في المباريات الودية خلال معسكر الفريق الإعدادي بألمانيا.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي على حسابه بمنصة "إكس"، أن ليوناردو أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح وشارك في التدريبات الجماعية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكان اللاعب قد غاب عن وديات الهلال الأخيرة إثر إصابة لحقت به في فترة الإعداد، فيما يواصل الفريق تحضيراته لمواجهة فالدهوف مانهايم الألماني، الخميس المقبل، في ثالث تجاربه الودية بالمعسكر.

يذكر أن المهاجم البرازيلي خطف الأنظار في كأس العالم للأندية الأخيرة بالولايات المتحدة، بعدما سجل 4 أهداف بقميص "الزعيم".