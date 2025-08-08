مستوطنون إسرائيليون يتلفون 150 شجرة عنب جنوب الضفة

أتلف مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، 150 شجرة عنب في حقل مزارع فلسطيني جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الفلسطيني ناصر النواجعة للأناضول، إن مستوطنين اقتلعوا نحو 150 شجرة عنب مثمرة في منطقة "اشكارة" جنوب مدينة الخليل، يزيد عمرها عن 5 أعوام، يملكها شقيقه نبيل النواجعة.

وأضاف أن المستوطنين خربوا أيضا السياج ومستلزمات المزرعة، بما في ذلك أعمدة إسناد العنب وأنابيب المياه.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ مستوطنون خلال يوليو الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.