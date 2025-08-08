محافظ الوادي الجديد يشارك في مهرجان الإسماعيلية للمانجو: يعزز مكانة مصر كمركز زراعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في احتفالات محافظة الإسماعيلية بمهرجان المانجو 2025 في نسخته الثالثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من سفراء وقناصل الدول الأجنبية بمصر.

وأعرب الزملوط عن تقديره لحضور مهرجان الإسماعيلية للمانجو، الذي يأتي تأكيدًا على ثراء وجودة المنتجات الزراعية المصرية، في صدارة الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن ذلك يعزز مكانة مصر كمركز زراعي متقدم وركيزة أساسية لإنتاج وتصدير العديد من المحاصيل.

كما أشاد بجودة إنتاج المحافظة من أصناف المانجو التي تنتج منها أكثر من 720 ألف طن سنويًا.