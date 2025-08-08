بوتين يجري مشاورات مع حلفائه قبل قمة محتملة مع ترامب حول حرب أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع شركائه، اليوم الجمعة، قبل قمة محتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب أوكرانيا.

وذكر الكرملين، أن بوتين أخطر الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف ونظيره الكازاخي قاسم- جومارت توكاييف هاتفيا بشأن المحادثات التي أجراها مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأول الأربعاء.

وذكرت تقارير أنهما يؤيدان بذل جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

ووفقا لتقارير من مينسك وبكين، تحدث بوتين هاتفيا أيضا مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الصيني شي جين بينج.

ولم تدل الولايات المتحدة ولا روسيا بأي معلومات بشأن المقترحات التي قدمها ويتكوف في موسكو لإنهاء الصراع.

ورغم ذلك، تم الاتفاق على القمة الأولى بين الرئيسين الأمريكية والروسي منذ 2021 وقد تنعقد في الأيام المقبلة.

ولم يتم بعد تحديد مكان انعقاد القمة.