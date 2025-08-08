مانشستر سيتي يعلن انتقال فيتور ريس إلى جيرونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، انتقال مدافعه البرازيلي الشاب فيتور ريس إلى صفوف جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة حتى ختام موسم 2025/2026، وذلك عقب حصوله على الموافقة الدولية.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى جيرونا، أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، ليخوض معه منافسات الدوري الإسباني، الذي يستهل مشواره فيه بمواجهة رايو فاييكانو على ملعبه يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل.

وكان ريس قد انضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من بالميراس البرازيلي، وسط إشادات واسعة باعتباره أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أمريكا الجنوبية، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2029.

وخاض المدافع البرازيلي أربع مباريات بقميص السيتي، بينها مشاركتان أساسيتان في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليتون أورينت وبليموث أرجايل، إلى جانب ظهوره كبديل أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما كان ضمن قائمة الفريق التي شاركت في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة هذا الصيف، وشارك أساسيًا في الفوز 2-0 على الوداد المغربي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.

وتمنى مانشستر سيتي للاعبه الشاب التوفيق في تجربته الجديدة بالدوري الإسباني.