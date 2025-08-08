مصدر أمني ينفي ما تداولته إخدى صفحات الإخوان بشأن وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتخضع للإشراف القضائي الكامل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الأكاذيب التي تطلقها الجماعة الإرهابية في التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يدركه الرأي العام.