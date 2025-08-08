ارتفاع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات بعد ظهر اليوم الجمعة ببورصة وول ستريت، لتتجه السوق نحو تحقيق المكاسب الأسبوعية الثالثة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.8% ليظل قريبا من مستواه القياسي.

كما استرد المؤشر خسائر الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 254 نقطة أي بنسبة 0.6% بحلول الساعة الـ12:18 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.9% ليعود إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأسهمت شركات التكنولوجيا، بقيم أسهمها الضخمة، بشكل كبير في دعم السوق. وارتفع سهم إنفيديا للرقائق بنسبة 1.2% وآبل بنسبة 3.2%. كما ارتفع سهم شركة الأدوية جيلياد ساينسز بنسبة 8.9%، مسجلا أحد أكبر المكاسب، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج مالية فاقت توقعات المحللين بسهولة، ورفعت توقعات أرباحها لهذا العام. وارتفعت أسهم مجموعة إكسبيديا بنسبة 4.1% بعد إعلانها عن نتائج مالية مشجعة.

وتركز الاهتمام الرئيسي طوال الأسبوع على الحرب التجارية التي شنّها الرئيس دونالد ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي.

وبدأ ترامب أمس فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول. وكان المسار غير المستقر للاقتصاد في ظلّ سياسة تعريفات جمركية غير متوقعة السبب الرئيسي وراء إبقاء مجلس الاحتياط على سعر الفائدة الرئيسية ثابتًا.