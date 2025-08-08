 بمشاركة كوكا.. الاتفاق يتعادل مع قادش وديا - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 12:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 12:19 ص

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 المباراة الودية التي لعبها فريق الاتفاق السعودي مع قادش الإسباني مساء اليوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد.

وشارك اللاعب الدولي المصري أحمد حسن كوكا، في هذه المباراة مع فريق الاتفاق حيث تواجد في التشكيل الأساسي، ومن ثم خرج في الشوط الثاني بدلا من فينالدوم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها كوكا مع الاتفاق في مباراة ودية بعدما لعب في مباراة الفريق السعودي ضد السد القطري.

ويواصل الاتفاق استعداداته للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، إذ يبدأ مشواره بمواجهة الخلود في الجولة الأولى، قبل أن يستقبل الأهلي في الجولة الثانية.

 


