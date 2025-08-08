الصين: 10 قتلى و33 في عداد المفقودين إثر فيضانات مفاجئة بشمال غرب البلاد

ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في الصين أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 33 آخرون إثر فيضانات مفاجئة في مقاطعة يوتشونج في إقليم قانسو شمال غربي البلاد.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة منذ أمس الخميس إلى وقوع فيضانات مفاجئة وانهيار أرضي واحد على الاقل في المناطق الجبلية قرب مدينة لانتشو، وفقا لقناة التليفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".

وتسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات في منطقة تشينجلونج الجبلية، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من أربعة آلاف شخص في أربع قرى.

وحث الرئيس الصيني شي جين بينج على بذل جهود شاملة لانقاذ الضحايا ومنع الفيضانات في المنطقة.