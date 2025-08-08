لماذا يرحل إينيجو مارتينيز مجانًا عن برشلونة؟

اقترب إينيجو مارتينيز مدافع نادي برشلونة أكثر من الانضمام لصفوف نادي النصر السعودي هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن المدافع الكتالوني قبل عرضًا من الفريق السعودي وسيرحل مجانًا، لكنه سيوفر 14 مليون يورو من مسألة الأجور، مما سيسهّل تسجيل بعض صفقات برشلونة هذا الموسم.

وأضافت أن السبب في رحيل إينيجو مجانًا، رغم أنه لا يزال لديه عام في عقده، هو اتفاق ودي سابق بين برشلونة واللاعب في الموسم الماضي.

وكان إينيجو مارتينيز تلقى عرضًا مغريًا للعب في الدوري السعودي، لكنه رفضه وقتها مقتنعًا بمشروع فليك، غير أنه اتفق مع النادي الكتالوني على أنه إذا وصله عرض آخر هذا الصيف ورغب في قبوله، فسيُمنَح كل التسهيلات الممكنة، وبالتالي وافق برشلونة على رحيله مجانًا.