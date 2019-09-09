هبوط «بيتكوين» وارتفاع للعملات المشفرة الأخرى أمام الدولار الأمريكي

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضًا بنسبة 1ر1% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و418 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين المشفرة ارتفع في المقابل بنسبة 8ر1% إلى 71 دولار، وهي تقل حاليا بنسبة 81% عن مستوى 375 دولارا الذي وصلت إليه في 19 ديسمبر 2017 . وارتفعت بنسبة 140% حتى الآن خلال العام الجاري.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 6ر3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين عشرة آلاف و229 دولار وعشرة آلاف و595 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 47% عن المستوى المرتفع الذي سلجته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

كما ارتفعت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 3ر1% إلى 26 سنت.

وزادت عملة إثريوم بنسبة 4ر1% إلى 182 دولار.