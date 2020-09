بومبيو: سنعزز المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، قائلًا إن بلاده تقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح.

وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعزز المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله الإرهابية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءوا استخدام مناصبهم؛ بسبب تقديم دعم مادي لحزب الله، وفقًا لتعبيره.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيرين لبنانيين؛ بسبب مساعدتهما حزب الله، وتورطهما بعمليات فساد، مؤكدة أنها ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله.

وبحسب الوزارة، فإن العقوبات الأمريكية ضد وزير المالية اللبناني الأسبق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال اللبناني الأسبق يوسف فنيانوس، لافتة إلى أن الوزيرين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وُضعت على قائمة العقوبات منذ 2017، مجددة تعهدها بتفكيك خلايا حزب الله.

We stand with the Lebanese people’s call for reform and will promote accountability for anyone facilitating Hizballah’s terrorist agenda. Today the U.S. is designating two corrupt former Lebanese ministers who abused their positions to provide material support to Hizballah.