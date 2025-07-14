 نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب على غزة بعد هدنة الـ60 يوما - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 12:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب على غزة بعد هدنة الـ60 يوما

وكالات
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 12:14 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 12:14 م

تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالعودة إلى الحرب بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

وذكرت القناة «12 العبرية»، اليوم الاثنين، أن نتنياهو قال لسموتريتش: «بعد الهدنة سننقل السكان في القطاع إلى الجنوب ونفرض حصارا على شمال غزة».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، طالب سموتريتش، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضمانات من نتنياهو بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها، بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

كما طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لـ«فصل السكان المدنيين في غزة عن حركة حماس»، عبر حصرهم في شريط جنوب القطاع، بهدف السماح باستمرار الحرب بعد الهدنة المؤقتة.

وأكد نتنياهو لسموتريتش أنه «سيلتزم بهذا الوعد»، مشيرا إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات وزير المالية السابقة بشأن «تدمير حركة حماس».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك