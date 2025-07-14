نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب على غزة بعد هدنة الـ60 يوما

تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالعودة إلى الحرب بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

وذكرت القناة «12 العبرية»، اليوم الاثنين، أن نتنياهو قال لسموتريتش: «بعد الهدنة سننقل السكان في القطاع إلى الجنوب ونفرض حصارا على شمال غزة».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، طالب سموتريتش، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضمانات من نتنياهو بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها، بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

كما طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لـ«فصل السكان المدنيين في غزة عن حركة حماس»، عبر حصرهم في شريط جنوب القطاع، بهدف السماح باستمرار الحرب بعد الهدنة المؤقتة.

وأكد نتنياهو لسموتريتش أنه «سيلتزم بهذا الوعد»، مشيرا إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات وزير المالية السابقة بشأن «تدمير حركة حماس».



