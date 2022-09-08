الري: مصر تنافس نفسها في إنشاء أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم

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كشفت وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تنافس نفسها في إنشاء أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إن هناك طرقا عديدة لمعالجة المياه في مصر ، بينها خلط مياه المصارف الزراعية بالترع المتعبة لتغذية هذه الترع من أجل استخدامات الزراعة.

وأشار إلى مراعاة ضمان نوعية المياه في تلك الترع، بما يضمن استخدامها في الزراعة بشكل مثالي.

وأوضح أن الدولة تنفذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه، بينها محطة بحر البقر التي وصفها بأنها "شيء مشرف للمصريين".

وأكد أن الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة تصل إلى 5.6 مليون لتر مكعب تتم معالجتها يوميا في هذه المحطة، وهي أكبر محطة في العالم وسُجلت بالفعل في موسوعة جينس (للأرقام القياسية) كأكبر محطة معالجة على مستوى العالم.

وأكد أن محطة بحر البقر يصل إليها معظم الصرف الزراعي في شرق الدلتا لمعالجته هناك، فيما يتم إنشاء محطة الحمام ليصل إليها الصرف الزراعي من مناطق غرب الدلتا.

وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية لتلك المحطة ستصل إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.