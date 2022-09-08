تساءل العديد من المواطنين، عن كيفية التقديم على تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية، حتى يتمكنوا من الحصول على الزيادة المقدمة من قبل الوزارة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان تطبيق الدعم الاستثنائي، قد بدأ تفعيله على جميع المستحقين بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يستمر صرف الزيادة لمدة 6 أشهر متتالية.

كيفية التقديم على تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي، والذين يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات التابعين لها ومراكز الخدمة الموحدة.

كما أوضح وزير التموين، كيفية التقديم على تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية، حيث بإمكان المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، التوجه إلي مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم.

وأشار الوزير، إلى أنه عند القيام بمراجعة أوراق أصحاب البطاقات التموينية والتأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية في الشهر التالي.

الدعم الاستثنائي المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية

هذا وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت في صرف المقررات الشهرية متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.

وتستطيع التعرف على قيمة الدعم الاستثنائي الذي من المقرر الحصول عليه من خلال النقاط التالية:-

تحصل الأسرة الواحدة على 100 جنيه

وتحصل الأسرتين على 200 جنيه

أما الأكثر من أسرتين فقط يصل قيمة الدعم إلى 300 جنيه



