صحيفة المدن اللبنانية: اتصال بين عون ونتنياهو بعد ظهر اليوم بوساطة أمريكية

أفادت صحيفة «المدن» اللبنانية، بأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ألغى مواعيده المقررة بعد الظهر، بما يؤكد أن الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري بعد الظهر، وقد يكون ثلاثيًا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكية ماركو وربيو.

وحسب معلومات الصحيفة، أبلغ عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتصال، ونصحه بري بالرفض. وعُلم أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «ليس راضيًا عن الخطوة».

ورجحت المعلومات أنه في مقابل هذه الخطوة، قد يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولكن ليس معلومًا ما إذا كان شاملًا أو محدودًا.

وقالت مصادر سياسية لـ«المدن» إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية لم يكن إلا بعد تبلغ لبنان رسميًا بذلك، إذ تلقى عون اتصالًا من واشنطن يبلغه بأن الوسيط الأمريكي سيتصل، وسيكون معه رئيس وزراء إسرائيل على الخط.

وجاء إعلان ترامب عن محاولة خلق بعض الهدوء وتهيئة الأجواء لتفاهمات، لتعكس تطورًا لافتًا على الرغم من التعنت الإسرائيلي. وعلى الرغم من التناقض بين المعطيات، والغموض الذي لا يزال يسيطر على ملف التفاوض.

وقبل قليل، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

وأوضح خلال لقاء مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، اليوم الخميس، أن «لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية».

وشدد الرئيس اللبناني على أن «التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها».

وأشار إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية «خطوة أساسية» لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وبسط سلطة الدولة بشكل كامل، وإنهاء أي مظاهر مسلحة.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة - لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح - ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان، وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم مسئولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد.