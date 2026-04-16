مفاوض إيراني: فانس كان يطلع نتنياهو على مجريات محادثاتنا معه

قال محمد مرندي، عضو الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة، إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان يطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مستمر على مجريات المفاوضات.

ووصف مرندي، في برنامج على منصة "يوتيوب" لأحد الصحفيين، الخميس، إطلاع فانس، نتنياهو على مسار المفاوضات أولا بأول بأنه "مروع"، مضيفا: "لم يشهد تاريخ البشر مثل هذا الخضوع من قبل".

وأوضح مرندي، وهو أستاذ في جامعة طهران، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كان على تواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أثناء المفاوضات، بينما كان فانس يجري اتصالات هاتفية مع البيت الأبيض وأشخاص آخرين.

ووصف إسرائيلَ بأنها "مستعمرة" تتحكم بالولايات المتحدة، وأكد أن على الشعب الأمريكي أن يرى قيام فانس بإطلاع نتنياهو على تفاصيل المفاوضات "إهانة".

وأردف: "نتنياهو وآخرون عرقلوا عمليا اتفاقا كان في مصلحة الولايات المتحدة، لأن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي قريبا إلى انهيار في الاقتصاد العالمي".

وكان نتنياهو قد صرَّح، الأحد، أي بعد يوم من المفاوضات، بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يطلعونه يوميا على المستجدات، وأن نائب الرئيس جي دي فانس كان ينقل إليه شخصيا تفاصيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت طهران تقييد حركة الملاحة في المضيق، الحيوي لمرور صادرات النفط والغاز من دول خليجية، مع استثناء الدول غير المشاركة في العدوان على إيران.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني وفانس، انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تأكيد استمرار الهدنة بينهما الممتدة لأسبوعين منذ 8 أبريل الجاري، بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي طالت دولا بالمنطقة وبدأت في 28 فبراير الماضي.