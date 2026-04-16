التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قيادات من تنظيم "قسد" لبحث استكمال عملية دمج التنظيم في مؤسسات الدولة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن ‏الشرع استقبل في دمشق، مظلوم عبدي قائد " قسد"، والقيادية بالتنظيم إلهام أحمد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمبعوث الرئاسي زياد العايش.

وأوضحت أن اللقاء يأتي "لبحث استكمال عملية الدمج في مؤسسات الدولة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.