برلماني إيراني يحمل حقيبة مدرسية ملطخة بالدماء إلى اجتماع دولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد افتتاح الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها إسطنبول، مشاركة نائب إيراني وهو يحمل بيده حقيبة مدرسية ملطخة بالدماء.

البرلماني الإيراني قال إن الحقيبة تعود لأحد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة ابتدائية بمدينة ميناب في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، نهاية فبراير الماضي.

ومساء الأربعاء، نظمت مراسم الافتتاح الرسمي للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول، برعاية رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

وعرض البرلماني الإيراني الحقيبة الملطخة بالدماء على رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، قبل بدء حفل افتتاح الجمعية العامة.

وأعرب قورتولموش عن حزنه العميق إزاء ما يجري في إيران، مؤكدا أن النساء والأطفال هم من يدفعون الثمن الأغلى لجرائم ضد الإنسانية.

وفي 22 مارس الماضي، أعلن وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفركندي مقتل 168 طفلة جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب.