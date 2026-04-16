شهيدان وإصابات بنيران الاحتلال في غزة

استشهد شقيقان فلسطينيان، الخميس، باستهداف مسيرة إسرائيلية لهما، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي لموقع «المركز الفلسطيني للإعلام»، أن طيران الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين خلف مدرسة أبوتمام في بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد الشقيقين عبد المالك عبدالله العطار (48عاما)، وعبدالستار عبدالله العطار (45عاما).

كما أصيب 4 مواطنين منهم سيدة جراء إطلاق آليات الاحتلال المتمركزة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، النار تجاه شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، مع إطلاق نار مماثل وقصف مدفعي من دبابات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية والجنوبية في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي في أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، إلى 767 شهيدًا، إضافة إلى 2144 إصابة، فضلًا عن تسجيل 760 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 72 ألفًا و346 شهيدًا، و172 ألفًا و242 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.