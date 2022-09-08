مباحثات جزائرية ألمانية للتعاون في مجال الطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الأربعاء مع وفد من شركة "في إن جي" الألمانية فرص الأعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية في مجال نقل وتسويق الغاز الطبيعي المسال.

وجاء في بيان وزارة الطاقة الجزائرية " ناقش الطرفان إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة متبادلة المنفعة بما في ذلك تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الصديق للبيئة".

وقدم الوزير الجزائري للوفد الألماني محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر. كما أكد على رغبة الجزائر في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مواردها التعدينية.

وفي هذا الصدد، تم دعوة "في إن جي" لاستكشاف طرق ووسائل إنشاء شراكة مربحة مع سوناطراك وتبادل المعرفة والخبرات.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أخبار العالمية لسوق المحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.