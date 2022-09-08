جارديان: ليز تراس لن تسافر لاسكتلندا اليوم أو غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة "جارديان" البرييطانية، قبل قليل، بأنه لاتوجد أي خطط تتعلق بزيارة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، لاسكتلندا اليوم أو غدا.

وتخضع ملكة بريطانيا الثانية للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بحسب بيان لقصر باكنجهام.

ويأتي ذلك بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم إزاء حالة الملكة الصحية.

وقال بيان باكنجهام: "إثر تقييم لحالتها الصحية صباح اليوم الخميس، يعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحتها، ويوصون بأن تبقى قيد الإشراف الطبي".

وأضاف القصر أن الملكة "مرتاحة في قصر بالمورال".

يأتي هذا الإعلان بعد إلغاء الملكة، (96 عاما)، اجتماعا افتراضيا لمجلس مستشاريها الخاص أمس الأربعاء، اتباعا لنصيحة الأطباء لها بالراحة.

ووصل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال إلى بالمورال، والأمير وليامز دوق كامبريدج في طريقه إلى القلعة.

كما اتجه دوق يورك وإيرل وكونتيسة وسكس إلى بالمورال التي تبعد 40 ميلا إلى الغرب من مدينة أبردين.

وثمة قلق واضح على صحة الملكة باتت معلنة أكثر من أي وقت مضى. وهناك قلق من صعوبات تكتنف قدرة الملكة على الحركة والتنقّل.

وثمة أيضا تحذيرات في مواجهة تكهّنات بلا أساس من قبيل أن الملكة ربما وقعت ذات مرة.

وظهرت الملكة يوم الثلاثاء الماضي، واقفة على قدميها والتُقطت لها الصور وهي تبتسم في أثناء تنصيب رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.