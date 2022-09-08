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مصر
فيديو.. وزير الخارجية يتفقد مكان انعقاد مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ
نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إفريقيا قد تحتاج بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويا
غادة والي: نحتاج تدابير خاصة بعمليات الإنفاق على التغيرات المناخية لتفادي الفساد
مشاركون بمنتدى التعاون الدولي: الإقراض يغطي 26% فقط من احتياجات الدول الإفريقية منخفضة الدخل
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أوكرانيا تحصل على مدافع هاوتزر وذخيرة ضمن حزمة مساعدات أمريكية
فيلم «الحياة ما بعد» يشارك في مهرجانين للسينما بطشقند وبروكسل
باكستان: عمران خان أمام المحاكمة بتهمة ازدراء القضاء
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أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة زيورخ السويسري في الدوري الأوروبي
البرازيلي ريتشارلسون يتحدث عن مباراته الأولى في دوري الأبطال
ملف مشترك لاستضافة كأس العالم بين مصر والسعودية واليونان
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غدا.. حفل محمد عدوية في بورتو سعيد ويكشف عن مفاجأة
غدا.. عرض فورقيعة على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية
مهرجان العين السينمائي يفتح باب التقديم للمشاركة بالدورة الخامسة
ياسمين رئيس بشخصية شهرزاد بمسلسل ألف ليلة وليلة في رمضان 2023
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منتدى مصر للتعاون الدولي يناقش دعم دول إفريقيا لتنفيذ مساهماتها بشأن العمل المناخي
الإحصاء: 17% من سكان العالم لا يعرفون القراءة والكتابة
الخميس 8 سبتمبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية: ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.5% خلال أغسطس 2022
حوادث وقضايا
تجديد حبس قائد ميكروباص في واقعة حادث قطار الشرقية
جهود الداخلية خلال 24 ساعة: