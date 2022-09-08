فيديو.. وزير الخارجية يتفقد مكان انعقاد مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ

نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إفريقيا قد تحتاج بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويا