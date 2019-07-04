مصرع شخص وإصابة 11 فى انقلاب ميكروباص ببورسعيد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، إسحق عبد الحفيظ يوسف، جثة هامدة، والمصابين محمد رأفت محمد، ومحمد أحمد محمود، وأحمد حسن محمد، كما استقبل مستشفى الزهور 6 مصابين هم السيد أحمد حسين، ومحمد زغلول إبراهيم، وسلامة محمد حفني، وأحمد إبراهيم محمد، وعلاء السيد عبد الحميد، وكامل مسعد كامل، بينما استقبل مستشفى المبرة كل من محمد حمدي محمد، وعبد الشافي نجيب عمر.

ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.