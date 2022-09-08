من الأعلام التي ترفرف بشعار الملكة حتى دساتير الدول التي تندرج تحت التاج البريطاني، بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ولديها أعلام شخصية للملكة كانت تُستخدم أثناء زيارتها، كل ذلك قد يستغرق وقتا طويلا لتغيير شعار الملكة إليزابيث وصورتها ورموزها من الحياة العامة بها.

ونقلت صحيفة "الجارديان البريطانية، عن روبرت بلاكبيرن، أستاذ القانون الدستوري في كينجز كوليدج لندن، القول: "ستحدث نفس العملية التي حدثت بعد وفاة الملك جورج السادس، عند وفاة الملكة إليزابيث وتولي الملك تشارلز الثالث العرش".

ومع ذلك، بعد عهد الملكة الذي حطم الرقم القياسي ، سيستغرق إلغاء اختيار اسمها وصورتها وأيقوناتها من نسيج الحياة الوطنية في المملكة المتحدة وعبر الكومنولث وقتًا أطول.

الأعلام

من الأعلام التي ترفع خارج مراكز الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى العلم المستخدم على متن سفينة بحرية بريطانية والطائرات الملكية وشارات خدمة الإطفاء ، كل تلك الإعلام المرسوم عليها الأحرف الأولى من اسم الملكة، حيث سيلزم استبدال الآلاف من الأعلام المزينة بشعار الملكة EII R.

وبحسب الصحيفة من الممكن أن يتغير العلم الملكي المقسم الذي يرفرف أينما كان الملك أيضًا، إذ يتضمن النسخة التي استخدمتها الملكة ربعًا يمثل اسكتلندا (أسد متفشي)، وواحد لأيرلندا (قيثارة)، واثنان يمثلان إنجلترا (ثلاثة أسود)، لكن لا شيء يمثل ويلز. إذ تم استخدامه منذ فترة طويلة قبل أن يكون لويلز علمها الوطني الخاص بها، والذي تم الاعتراف به في عام 1959. ويمكن للعاهل التالي دمج عنصر ويلز مع العلم.

الأوراق النقدية والعملات المعدنية

هناك 4.5 مليار ورقة نقدية إسترليني متداولة عليها وجه الملكة ، تبلغ قيمتها مجتمعة 80 مليار جنيه إسترليني. من المرجح أن يستغرق استبدالها ببدائل تظهر صورة الملك الجديد عامين على الأقل. عندما تم إصدار أحدث أوراق نقدية اصطناعية بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا، استغرقت عملية الاسترداد والاستبدال من بنك إنجلترا 16 شهرًا.

عندما اعتلت الملكة العرش في عام 1952، تغيرت العملات جميعها في عام 1960 عندما بدأ وجه إليزابيث الثانية في الظهور على أوراق نقدية بقيمة 1 جنيه إسترليني في صورة أنشأها مصمم الأوراق النقدية روبرت أوستن، والتي انتقدها البعض ووصفها بأنها شديدة القسوة.

سيتم الاتفاق على صورة الملك الجديد مع قصر باكنجهام. كما تظهر صورة الملكة على حوالي 20 دولارًا من الأوراق النقدية في كندا، وعلى العملات المعدنية في نيوزيلندا، وعلى جميع العملات المعدنية والأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي لشرق الكاريبي، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الكومنولث.

قد يتم تغيير تصميمات العملات بشكل أبطأ إذا تم اتباع سابقة تاريخية: كان من الشائع أن يكون لديك ملوك مختلفون في محفظتك لأن التغيير في العملات يحدث بشكل عضوي وليس من خلال الاسترجاع.

النشيد الوطني

من بين التغييرات الأكثر وضوحًا، من الناحية النظرية، تحويل كلمات النشيد الوطني من "حفظ الله ملكتنا الكريمة" إلى "حفظ الله ملكنا الكريم" - على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تغني حشود كبيرة الإصدار الجديد بثقة. تم استخدام النشيد منذ عام 1745 عندما تم تشغيل نسخة مبكرة: "حفظ الله الملك جورج العظيم، عاش ملكنا النبيل، حفظ الله الملك".

الصلاة

كانت الملكة "المدافعة عن الإيمان والحاكم الأعلى" لكنيسة إنجلترا، وهناك صلاة لها في كتاب الصلاة المشتركة، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1662، ومن المتوقع تعديلها لتصبح صلاة للملك الجديد.

ووفقا لـ"الجارديان" يجب أن يتم ذلك عن طريق تشريع أو أمر ملكي وقد تم ذلك آخر مرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الأم. يمكن للكهنة أيضًا تعديل الصلاة للاستخدام المؤقت .

الطوابع البريدية

من غير المحتمل إزالة صناديق بريد Royal Mail التي تحمل الرمز الملكي للملكة إليزابيث، إذ لا يزال البعض باستخدام طوابع للملك جورج السادس حتى الآن، ومع ذلك، سيغير مكتب البريد الطوابع، مع استخدام صورة الملف الشخصي للعاهل الجديد.

تعهدات الولاء

لا يُسمح للنواب بالجلوس في مجلس العموم أو التحدث في المناظرات أو التصويت أو الحصول على راتب ما لم يبايعوا العرش. منذ عام 1952 ، كانت الصياغة كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا وأتحمل الولاء الحقيقي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث، ورثتها وخلفائها، وفقًا للقانون. ساعدني يا رب".

سيتعين على النواب والأقران أداء قسم جديد لخليفتها. كما يُطلب من المواطنين البريطانيين الجدد أن يقسموا على "الولاء الحقيقي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، وورثتها وخلفائها"، ومن المرجح أن تغير وزارة الداخلية ذلك.

برلمان المملكة المتحدة

تعد وفاة الملكة لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لبعض دول الكومنولث البريطانية الأوسع نطاقًا، حيث تعترف 14 دولة منها بالملكة باعتبارها رئيسا لدولتها. في كثير من الحالات تنص دساتيرهم على أن الملكة، على وجه التحديد، هي رأس الدولة. في هذه البلدان ، يجب تعديل الدساتير للإشارة إلى خليفتها الملك. في بلدان مثل جامايكا ، حيث توجد حركة استقلال قوية، ستتطلب هذه التغييرات الدستورية أيضًا استفتاء، وفقًا لخبراء الكومنولث.

من المتوقع أن يؤدي هذا إلى لحظة خطر سياسي للملك الجديد، الذي قد يواجه، بعد استقلال باربادوس في عام 2021، خسارة جزء بارز آخر من الكومنولث الكاريبي.