قال جمال عبد الرحيم رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، إننا نحتاج إلى تطبيق اللوائح الطلابية في الجامعات بشكل قانوني، مشيرا إلى أن إجراء الأنشطة الطلابية في الجامعات يتم على أساس العلاقة بين رئيس الجامعة ورئيس اتحاد الطلاب.

وأضاف عبدالرحيم في كلمته بجلسة الشباب بالحوار الوطني، "عاوزين الأنشطة الطلابية تتنفذ وفق اللوائح والقانون، مش وفق العلاقة بين رئيس الجامعة ورئيس الاتحاد".

ولفت عبدالرحيم إلى ضرورة حضور ممثل للطلاب في مجلس الجامعة أو الكلية، لمناقشة القرارات التعليمة مثل جداول الامتحانات الدراسية أو جداول المحاضرات، ويكون الصوت الأول للطالب في الجامعة.

وأكد أنه لابد من عدم ربط شهادة التخرج بمحو الأمية، مضيفا أن مشروع محو الأمنية، أصبح بيزنس واستثمار فقط.