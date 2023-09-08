منشور يساري يعلن مسئوليته عن تخريب خطوط السكك الحديدية بين هامبورج وبرلين

أعلن منشور على موقع إلكتروني يساري مسئوليته عن العمل التخريبي، الذي تسبب في إغلاق خطوط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج، فيما تستمر الشركة المشغلة للسكك الحديدية في الإعلان عن مزيد من الإلغاءات عصر اليوم الجمعة.

وجاء في الرسالة التي نشرت على الموقع اليساري إنديميديا: "مساء السابع من سبتمبر، قمنا بتخريب الشرايين المرورية للبنية التحتية الرأسمالية في هامبورج. كان الهدف من سكب لترات قليلة من البنزين على أعمدة الكابلات على القضبان إحداث أطول عطل أو تقييدات ممكنة في نقل، على سبيل المثال، المواد الخام التي تم الحصول عليها عبر الاستغلال الاستعماري الجديد وأنشطة التنقيب المدمرة للأرض".

وتركز الرسالة على نقل البضائع وتقول إن القطاعات المستهدفة بالتخريب من خط السكك الحديدية لا تستخدم في خدمة الركاب. غير أن النيران عرقلت بشدة قطارات الركاب في أحد أكثر ممرات السكك الحديدية ازدحاما بالحركة في البلاد.

وقالت شرطة هامبورج إنها على دراية بالرسالة التي تعلن مسؤوليتها عن التخريب وتتابعها في إطار تحقيقاتها.

وبحلول عصر اليوم الجمعة، جرى إلغاء رحلات 11 قطارا بالكامل، بحسب المتحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان. وأعيد توجيه 19 قطارا آخر بعد تأجيلات طويلة.

ومن غير الواضح إلى متى ستستمر الاضطرابات في حركة القطارات. كما تضررت حركة القطارات من وإلى شرق وجنوب ألمانيا.