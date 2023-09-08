دويتشه بان: أعمال التخريب وراء إلغاء رحلات القطار بين هامبورج وبرلين

ألقت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" باللائمة على أعمال التخريب في حريق ألحق أضرارا بالبنية التحتية للسكك الحديد في مدينة هامبورج، والذي أسفر عن إلغاء الخدمات فائقة السرعة، اليوم الجمعة، على طول الخط الرئيسي بين هامبورج وبرلين.

وتعمل دويتشه بان على إعادة توجيه الركاب الذين يتنقلون بين أكبر مدينتين في ألمانيا، إلى روابط عبر هانوفر بدلا من الخط المعطل، وهو ما يطيل زمن الرحلة بواقع 30 دقيقة. غير أنه نظرا للإلغاءات الكثيرة، أخطرت الشركة الركاب أن القطارات قد تكون مزدحمة.

وقالت دويتشه بان إن أعمال التخريب أضرت أيضا بالقطارات من هامبورج إلى ميناء روستوك على بحر البلطيق.