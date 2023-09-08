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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة منتخبي مصر وإثيوبيا، والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الإثيوبي على ملعب الدفاع الجوي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل المنتخب المصري لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة - حمدي فتحي - مروان عطية

الهجوم: مصطفى فتحي - عمر مرموش - مصطفى محمد.

فيما يمثل المنتخب الإثيوبي في مواجهة اليوم كل من:

سعيد هامباتو في حراسة المرمى

الدفاع: رمضان يوسف، هينوك أدوجنا، إيمانويل تيفيرا، أشالو تاميني.

خط الوسط: جاتوتش رانوم، كينيان ماركيه، سورافيل داجنوتشو

الهجوم: شيرنيت جوجسا، أبل يالو، وداو هاتسيا.