أسفرت الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب، عن مصرع ثمانية أشخاص بجانب 15 مفقودا على الأقل، حسبما كشفت تقارير إعلامية، الأحد.

ونقلت القناة الثانية المغربية عن رئيس جماعة تمنارت في طاطا قوله إنه في حصيلة أولية، تم انتشال 8 جثث فيما 15 شخصا ما يزالون في عداد المفقودين.

وشهد إقليم طاطا منذ مساء السبت، أمطارا غزيرة وسيولا جارفة تسبب في انهيار منازل وفقدان عدد من الأشخاص.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للتجهيز في طاطا مصطفى مرة، لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إن السيول تسببت في قطع عدد من الطرقات.

وأضاف أن الأشغال جارية لإعادة الطرق المتضررة إلى الخدمة، فيما يتم انتظار انخفاض مستوى الوديان من أجل تقييم الخسائر.