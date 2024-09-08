 مسؤول إيراني: المؤسسات الدولية ملزمة بمنع تكرار الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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مسؤول إيراني: المؤسسات الدولية ملزمة بمنع تكرار الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية


نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:45 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:45 ص

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن رأيه بأن الدول والمؤسسات الدولية ملزمة أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا بمنع تكرار جرائم الحرب في الضفة الغربية على إسرائيل.

وفي منشور له على حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس  كتب كنعاني: وفقا للاخبار المتداولة فقد انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من طولكرم وجنين بعد مرور 10 أيام من العدوان على مخيم جنين و4 أيام من اقتحام مدينة طولكرم في الضفة الغربية .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في منشوره، أن صور الدمار الجنوني لكافة البنى التحتية العمرانية والخدماتية في قطاع غزة وأيضا في بعض مناطق شمال الضفة الغربية خاصة في جنين وطولكرم، تظهر أن النظام الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل من الانتصار على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني ويتبع استراتيجية "الأرض المحروقة".

ورأى كنعاني بأن الدول والمؤسسات الدولية ملزمة أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا بمنع تكرار جرائم الحرب في الضفة الغربية على يد النظام الإسرائيلي.

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