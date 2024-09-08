48 % نسبة المشاركة الأولية بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر أن نسبة المشاركة الأولية في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى أمس السبت بلغت 03ر48 % داخل الوطن عند اغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة ليلا.

وذكر شرفي، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي ليلة السبت /الأحد، أن نسبة المشاركة الأولية وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بلغت 57ر19 % عند الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي. في إشارة إلى التوقيت الأوروبي.

وتعتبر نسبة المشاركة المعلن عنها أكبر من تلك التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2019، والتي بلغت حينها 14ر41% داخل البلاد، مقابل 69ر8% خارجها.

وبرر شرفي، التأخر في إعلان نسبة المشاركة لتأخر وصول نتائج ولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وتمنراست أقصى جنوب البلاد، جراء سوء الأحوال الجوية التي عرفتها المنطقتين.

ويرتقب أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الأحد عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

ويتجه الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.

وأظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها تلفزيونات محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.